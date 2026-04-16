Китай предупреждава за рискове при влизане в САЩ

Около 20 китайски учени при пътуване за академична конференция с валидни визи са били подложени на разпити и им е отказан достъп до Съединените щати от служители на Митническа и гранична защита на летище Сиатъл-Такома. Случаят е един от поредица подобни инциденти, насочени към китайски изследователи, съобщи КМГ.

В коментар на случващото се китайското Външно министерство и дипломатическите представителства в САЩ призовават гражданите, планиращи пътуване, да повишат вниманието си, да избягват влизане през това летище и предварително да се запознаят с изискванията за достъп до страната. При евентуални проверки от американските власти се препоръчва запазване на спокойствие и рационално поведение.