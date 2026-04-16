Румънският премиер няма да се оттегля от поста

Румънският премиер Илие Боложан посети централата на ръководената от него Национално-либерална партия в Букурещ и обяви пред колегите си, че няма намерение да се оттегля от поста министър-председател, съобщава Диджи24, цитирана от БТА.

Изказването му идва в контекста, в който в понеделник (20 април) най-голямата партия в управляващата коалиция - Социалдемократическата партия трябва да реши дали остава в управлението. Приблизително 5000 членове се очаква да гласуват чрез вътрешнопартиен референдум.

Според източници на Диджи24 на социалдемократите ще бъде зададен само един въпрос и той най-вероятно ще е свързан с оттеглянето на политическата подкрепа за премиера Илие Боложан.

Местни медии информират, че ръководството на СДП вече е изготвило план за смяна на правителството, който ще се материализира именно в понеделник. Ако до следващото заседание на кабинета в четвъртък (23 април) Илие Боложан не подаде оставка, тогава министрите от Социалдемократическата партия биха могли да подадат оставка групово. Партията обмисля да внесе и вот на недоверие.

Подобни планове има и опозиционният Алианс за обединене на румънците. От АУР смятат да внесат вот на недоверие след 13 май – датата, на която Националният статистически институт ще представя данни за икономическите резултати през първото тримесечие на тази година.

„Правителството на Илие Боложан трябва да падне, защото е на власт от три тримесечия, в които имаме икономически спад, и защото доведе инфлацията до 10 процента, а не защото Гриндяну (лидерът на Социалдемократическата партия – бел.ред.) и Боложан спориха", пише в социалната мрежа Фебук лидерът на сенаторите от АУР Петришор Пею.

Той подчертава, че правителството на Боложан е едновременно правителство на Национално-либералната и Социалдемократическата партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния и че всички трябва да поемат отговорност, защото заедно са гласували мерките за икономии и държавния бюджет.

Резултатите от парламентарните избори в края на 2024 г. и напрегнатата вътрешнополитическа ситуация, предизвикана от отмяната на първия тур на президентските избори, спечелен от националиста и популист Калин Джорджеску, доведоха до необходимостта от обединение на проевропейските партии в противовес на набиращите скорост националисти и суверенисти от Алианс за обединение на румънците и Партия на младите хора, които подкрепяха Калин Джорджеску, и "SOS Румъния" на противоречивата евродепутатка Диана Шошоака.

Така, въпреки разногласията и идеологическите противопоставяния през годините и с подкрепата на президента Никушор Дан (избран на повторението на президентските избори през май м.г.), бе съставено проевропейско правителство, в което влязоха Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Правителството се ползва с подкрепата и на националните малцинства, а в споразумението за управление е предвидена ротация на министър-председателския пост през април 2027 г., когато следва социалдемократ да застане начело на изпълнителната власт.