Загинал и 21 ранени след катастрофа между влак и камион в Словакия

Един човек загина, а 21 бяха ранени при сблъсък между пътнически влак и товарен автомобил в Словакия, съобщиха от властите, цитирани от агенция ТАСР и БТА. 

Инцидентът се е случил на железопътен прелез в Дунайска Стреда, област Търнава.

По информация на властите е загинал шофьорът на камиона. Във влака е имало няколко пътници, като 21 души са пострадали при инцидента.

Катастрофата е станала малко преди 9:15 ч. местно време. Ударът е довел до дерайлиране на влака, както и до изтичане на дизелово гориво.

Екипи на пожарната, както и доброволци са изпратени на място и продължават спасителните действия. Засегнатият участък от пътя остава затворен за движение. Специализирана техника пътува към района на инцидента заради разлива на гориво.

Четете още

Още от Европа

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”