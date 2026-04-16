Американски дрон за 240 млн. долара се разби край Персийския залив

Военноморските сили на САЩ съобщиха, че един от редките им безпилотни летателни апарати MQ-4C Triton е изчезнал от радара и се е разбил в района на Персийския залив.

Инцидентът е станал точно преди седмица, на 9 април, след влизането в сила на временното примирие с Иран. Военноморските сили заявиха, че обстоятелствата около катастрофата все още се разследват и все още не е ясно дали загубата е причинена от атака или от техническа неизправност. Точното място на катастрофата не е разкрито, като се посочват „оперативни и съображения за сигурност".

CNN съобщи в четвъртък, че анализ на полетните данни от сайта за проследяване FlightRadar24 показва, че дронът е излетял от въздушната база „Сигонела" в Италия – основен обект на ВМС на САЩ в Сицилия, за който наскоро бе съобщено, че е бил подложен на временни ограничения от страна на Италия относно използването му във войната с Иран. Според доклада дронът е достигнал Ормузкия проток и след като е напуснал района, внезапно е слязъл от височина 15 240 метра до около 2800 метра, преди да изчезне от радара.

„Данните за полета показват, че Triton е предал код 7400 по време на полета, което показва загуба на връзка с наземния контрол, последвано от код 7700 – сигнализиращ за аварийна ситуация – около 70 минути по-късно, когато се е снишил до височина от 13 410 метра. Той е продължил да предава код 7700 до 10:12 ч., когато е изчезнал от радара на височина 2820 метра", според доклада на CNN.