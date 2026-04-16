Съпругата на кмета на Ню Йорк се извини за свои стари публикации в социалните мрежи

Рама Дуваджи, съпруга на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, изрази съжаление за свои стари публикации в социалните мрежи, включително изказвания с анти-израелски характер и похвали към палестински въоръжени дейци.

28-годишната американска художничка от сирийски произход направи извинението си в интервю за онлайн изданието „Хипералерджик", цитирани от ynetnews.

„Когато таблоид наскоро публикува стари туитове, които съм писала като тийнейджър, изпитах силен срам, изправяйки се пред език, който е толкова вреден за други хора", заяви Дуваджи. Тя подчерта, че „това, че съм била на 15 години, не е оправдание", и допълни, че разбира причинената болка и искрено съжалява.

Публикациите, разкрити миналия месец от консервативни медии, датират от 2013 г. В пост от 2015 г. Дуваджи пише, че Тел Авив „не е трябвало да съществува изобщо" и определя жителите му като „окупатори". В други свои публикации тя използва обидни изрази спрямо чернокожи и японци, както и унизителни квалификации към ЛГБТ общността.

Дуваджи също така е изразявала възхищение към палестинската похитителка на самолети Лейла Халед и към членове на Народния фронт за освобождение на Палестина – организация, определена като терористична от Съединените щати и Европейския съюз. В свои постове тя е споделяла и твърдения, че бели хора са създали и финансирали Ал Кайда.

Обществените критики обхващат и по-скорошната ѝ активност онлайн. След атаките от 7 октомври тя е харесвала публикации, възхваляващи нападението на „Хамас", включително изображения на пробиви по граничната ограда и навлизане на въоръжени лица в Израел. Сред тях има и твърдение, че извършените изнасилвания са „масова измама".

Освен това Дуваджи е създала илюстрации за книга, редактирана от палестинско-американската писателка Сюзан Абулхауа, която определи нападението като „зрелищно събитие" и наскоро нарече израелците и ционистите „паразитна нечистота". В интервюто Дуваджи не коментира тези по-нови действия.

Съпругът ѝ Зохран Мамдани се дистанцира от изказванията, но избегна пряка критика към тях. Той защити съпругата си с аргумента, че тя е частно лице без официална роля в градската администрация или неговата кампания. По отношение на Сюзан Абулхауа Мамдани заяви, че подобна реторика е неприемлива, като добави, че съпругата му не е била запозната с нейните позиции преди съвместната им работа.

Представители на еврейската общност и политически опоненти на кмета обаче оспориха тезата, че Дуваджи е „частно лице". Според тях, като съпруга на кмета на Ню Йорк, която живее в официалната резиденция, разполага със собствен персонал и полицейска охрана, тя следва да бъде разглеждана като публична фигура.