Иран: Имаме известен напредък в преговорите със САЩ, но и сериозни разногласия

Иран и САЩ са постигнали известен напредък в усилията си да сключат споразумение за дългосрочното прекратяване на бойните действия, но въпреки това имат сериозни разногласия, включително по въпроса за ядрените амбиции на Техеран, съобщи високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му посещението вчера в Техеран на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир е помогнало за намаляване на различията по някои теми и е засилило надеждите за удължаване на примирието, както и за подновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон.

Към момента няма определена дата за втори кръг от преговорите между САЩ и Иран, съобщи говорител на пакистанското външно министерство, като уточни, че сред обсъжданите теми са и ядрените въпроси.

"Съдбата на високообогатения уран на Иран и продължителността на ядрените ограничения на Иран са сред силно спорните въпроси, за които все още не е намерено решение.", допълни иранският високопоставен представител.

От пакистанското външно министерство заявиха още, че комуникационните канали между Вашингтон и Техеран остават отворени, и че и двете страни проявяват готовност да продължат диалога. Процесът на преговори продължава, а Ливан остава част от действащото примирие.