Вигенин: Опростяваме правилата за химическата индустрия, но не правим компромис със защитата на гражданите

Европейският парламент приема промени в регламентите за химикалите

„Опростяването на правилата трябва да означава по-добро функциониране на системата, а не непосилна тежест за предприятията." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, след като в Брюксел бяха одобрени предложенията по т.нар. „Омнибус 6" - един от най-сложните и противоречиви законодателни пакети в рамките на инициативата за опростяване на правилата в ЕС. Европейският парламент направи важна стъпка към модернизиране на регулациите в химичния сектор с одобрените промени на съвместно заседание на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните и Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в ЕП.

Кристиан Вигенин, който е докладчик от Групата на социалистите и демократите по темата, подчерта значението на балансирания подход при реформата. „Бизнесът има нужда от стабилност и предвидимост. Опростяването не трябва да води до неяснота, а до по-добре работеща система", заяви той.

По думите му промените ще имат пряко отражение върху основни индустрии в Европа, включително върху стратегически важни за България производства като етеричните масла. „Този сектор осигурява поминък на хиляди хора и има съществен принос за българската икономика. Затова е важно новите правила да отчитат неговата специфика", акцентира Вигенин.

Той обърна внимание, че новото законодателство трябва да бъде съобразено с реалностите на малките и средни предприятия. „Не бива да допускаме непропорционални изисквания, които биха затруднили традиционни производства като розовото и лавандуловото масло", изтъкна евродепутатът.

Вигенин подчерта необходимостта от ясен баланс: „Трябва да гарантираме високо ниво на защита за потребителите, но и да създадем условия европейските компании да останат конкурентоспособни."

Евродепутатът призова България да бъде активна в следващите етапи на преговорите. „Страната ни трябва ясно да защитава интересите на своите производители, така че новото законодателство да отчита както икономическите, така и социалните ефекти", предложи Вигенин.

Предстои текстовете, свързани с етикетирането, козметиката и торовете, да бъдат гласувани в пленарна зала през последната седмица на април, след което ще започнат преговори с Европейската комисия и Съвета на ЕС.

