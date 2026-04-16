Кучета убиха 70-годишна жена във Великобритания

Жена на около 70 години е починала, след като е била нападната от две кучета в къща, съобщи "Дейли мейл".

Службите за спешна помощ са се отзовали на адрес Уилис Пиърсън Авеню, Улверхамптън, около 13:30 ч. в четвъртък, след като е получен сигнал за ранена възрастна жена. Не става ясно дали къщата е собственост на жената.

Въпреки усилията на екипа за спешна помощ да я спаси, смъртта ѝ е констатирана на място.

37-годишен мъж е бил арестуван по подозрение, че е собственик на животните. Той също е получил наранявания по ръцете й е откаран в болница.

И двете кучета – за които не се смята, че са от забранена порода – са умъртвени на място след продължителна агресия при пристигането на спешните служби.

Полицията на Уест Мидландс започна разследване.