ЕК: Русия умишлено тероризира цивилни украинци

Руските удари умишлено тероризират цивилните украинци, това е терористична война, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с последните атаки по цели в Украйна.

Русия има престъпно поведение по целия свят, добави той. По неговите думи от началото на войната в Украйна руската страна е претърпяла загуби от 1,2 милиона убити и ранени. Говорителят призова Русия да обърне внимание на състоянието на икономиката си и посочи, че дефицитът се е удвоил в последната година.

Комисията днес съобщи, че вече 5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС от началото на войната. Това е най-голямата операция за медицинска евакуация, съгласувана някога по Европейския механизъм за гражданска защита, се отбелязва в съобщението.