Русия: Украински дронове удариха плаващ в наши води танкер

Следственият комитет на Руската федерация заяви днес, че украински дронове са поразили в териториалните ѝ води в Черно море плаващ под флага на Либерия петролен танкер, ранявайки капитана - турски гражданин, който е хоспитализиран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според представители на руските власти и медии при масирана украинска атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу руското черноморско пристанище Туапсе са били убити двама души, включително 14-годишно момиче. Седем човека са били ранени и е избухнал голям пожар.