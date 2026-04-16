Папата отвърна на удара на Тръмп: Шепа тирани опустошават света

Папа Лъв XIV отправи остри критики по време на посещение в Камерун в четвъртък, след като Доналд Тръмп атакува духовния лидер заради позициите му относно войната в Иран, съобщава "Дейли мейл".

Папата заяви, че светът е „опустошаван от шепа тирани", на фона на ескалиращия конфликт с Доналд Тръмп.

Първият папа с американски произход осъди световни лидери, които използват религиозна реторика, за да оправдават военни конфликти, и призова за „решителна промяна на курса". В реч, произнесена в катедрала в северозападния град Баменда — епицентър на продължаващото близо десетилетие англофонско сепаратистко въстание — той говори за „безкраен цикъл на дестабилизация и смърт" в регион, който определи като „облян в кръв".

„Тези, които ограбват земята ви от нейните ресурси, често влагат голяма част от печалбите в оръжия, като по този начин поддържат един безкраен цикъл на дестабилизация и смърт", заяви папата.

Изказванията му идват на фона на нарастващо напрежение между него и Тръмп, който в последните седмици неколкократно критикува главата на Римокатолическата църква. Тръмп го нарече „много либерален човек", добавяйки, че е „слаб по отношение на престъпността" и „катастрофален за външната политика".

Тръмп също така заяви, че Лъв XIV, който е на 70 години, е станал папа „само защото е американец", допълвайки: „Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана." Коментарите бяха направени пред журналисти при слизането му от Air Force One в базата „Андрюс".

„Не мисля, че се справя особено добре. Предполагам, че харесва престъпността", каза Тръмп. „Не ни харесва папа, който казва, че е нормално да имаш ядрено оръжие. Не искаме папа, който казва, че престъпността е приемлива. Аз не съм почитател на папа Лъв."

Допълнително напрежение предизвика публикация на Тръмп в социалните мрежи, съдържаща генерирано с изкуствен интелект изображение, на което той е представен като Исус Христос — ход, който срещна остра реакция както сред негови поддръжници, така и сред католическата общност.

От своя страна папата заяви в понеделник, че ще продължи да говори открито срещу войната. В интервю за Reuters той подчерта: „Не желая да влизам в дебат с него."

По време на полета към Алжир — част от 10-дневна обиколка в четири африкански държави — Лъв XIV добави: „Не смятам, че посланието на Евангелието трябва да бъде използвано по начина, по който някои хора го правят."

„Ще продължа ясно и категорично да се обявявам срещу войната, да насърчавам мира, диалога и многостранните отношения между държавите в търсене на справедливи решения."

„Твърде много хора страдат днес. Твърде много невинни загиват. Някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър път", заключи папата.