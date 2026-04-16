"Ройтерс": Иран предлага безопасен коридор през Ормузкия проток през Оман

Иран може да позволи на кораби да преминават безпрепятствено през Ормузкия проток, без риск да бъдат атакувани, ако плават през териториалните води на Оман - нещо, което Техеран е формулирал като предложение в преговорите си със САЩ за избягване на подновяването на конфликта в региона, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Предложението изглежда повече като жест, отколкото като стъпка към постигането на незабавно решение на ситуацията със стотиците кораби, които чакат да преминат през Ормузкия проток - важен морски път, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол и природен газ, отбелязва Ройтерс.

"Приветстваме всякакви стъпки, които да позволят безопасното преминаване на кораби чрез установена схема за разделяне на трафика", посочи говорител на Международната морска организация (ММО).

Предложението на Иран представлява първата конкретна стъпка от страна на Техеран за отстъпление от по-радикални му идеи през последните седмици, които включваха събиране на такса за преминаване през Ормузкия проток и утвърждаване на ирански суверенитет над него.

И двете опции се разглеждаха от сектора на международното търговско корабоплаване като нарушаващи международните конвенции по морско право, посочва Ройтерс.