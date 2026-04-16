ЕС започва разговори с екипа на Петер Мадяр

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на Европейския съюз ще проведат утре първа среща в Будапеща с екипа на Петер Мадяр, съобщи Франс прес и БТА.

Мадяр, който спечели парламентарните избори и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, се очаква да встъпи в длъжност като министър-председател през май.

Говорителка на Европейската комисия подчерта, че "времето за редица въпроси изтича" и че е в интерес както на Унгария, така и на ЕС разговорът да напредне възможно най-бързо.

Сред ключовите теми е блокираният заем от 90 милиарда евро за Украйна, чието отпускане досега беше възпрепятствано от правителството на Орбан. Брюксел очаква новото ръководство в Будапеща да свали ветото.

Общо около 18 милиарда евро европейски средства за Унгария остават замразени заради опасения, свързани с върховенството на закона в страната, конфликт на интереси и правата на малцинствата.

Въпреки че Европейската комисия сигнализира готовност за по-бързо освобождаване на средствата след изборната победа на Мадяр, някои евродепутати настояват това да стане едва след реални реформи от страна на новото правителство.

Достъпът до тези средства е определян като основен приоритет за бъдещия премиер.