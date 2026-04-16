Почина още един ранен след стрелбата в училище в Турция, жертвите вече са 10

Броят на жертвите от второто за два дни въоръжено нападение в училище в Турция нарасна до 10 души днес, след като още един човек почина в болница, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Шестима от ранените бяха в тежко състояние след вчерашната стрелба, преди един от тях да почине днес, посочиха турските власти.

Иса Арас Мерсинли, който е на 14 години, откри огън в две класни стаи в основно училище в южния град Кахраманмараш вчера, убивайки учителка и осем ученици и ранявайки още 13 души.

Стрелецът, който също загуби живота си, е пристигнал в училището с пет огнестрелни оръжия и седем пълнителя, които принадлежали на баща му – пенсиониран полицейски началник, който беше арестуван след нападението.

Нападението вчера стана само ден, след като 16 души бяха ранени при стрелба в гимназия от страна на бивш ученик в близкия окръг Шанлъурфа. Повечето от пострадалите бяха ученици. Нападателят по-късно се самоуби. До днес бяха задържани 20 души във връзка със стрелбата във вторник в Шанлъурфа.

Днес вътрешното и просветното министерство на Турция проведоха съвместна среща за сигурността в училищата в столицата Анкара, на която присъстваха двамата министри и всички 81 областни управители на Турция, както и началници на полицията и директори на образованието от различните области.

Националната полиция на Турция съобщи, че профилната снимка на заподозрения в приложението УатсАп е била снимка на Елиът Роджър – студент, който уби шестима души в Калифорния през 2014 година.

Министерството на семейството и социалните услуги обяви днес, че е създало екип, който да "оказва психологическа подкрепа" на учениците и техните семейства. Планира се и цялостно разследване на подобни случаи.

Днес следобед се проведоха погребения на осемте ученици, всички на 11 години, които бяха убити вчера. Учителката по математика Айла Кара, на 55 години, която също загина при нападението, също бе погребана днес.

Джевдет Йешил, чийто син Аднан Гьоктюрк Йешил беше сред жертвите, каза, че е отишъл веднага в училището вчера, след като бил уведомен за стрелбата.

"И за съжаление търсихме нашето дете, нашия син, до 5 следобед. По един или друг начин нашите служби за сигурност го намериха", каза Йешил. "Отидохме в болницата и го разпознахме. Видяхме, че е починал."

Стотици учители се събраха в Анкара и в Измир, за да поискат по-добра сигурност в училищата. До тази седмица въоръжените нападения в училища бяха рядкост в Турция, отбелязва АП. Но десетки ученици бяха арестувани днес заради публикации в социалните мрежи, в които намекват, че може да извършат подобни нападения. Министърът на правосъдието Акин Гюрлек съобщи, че 67 души са били задържани заради публикации, насочени към 54 различни училища.