Кремъл: От години живеем със санкции, знаем как да минимизираме въздействието им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия омаловажи днес въздействието от възобновяването на американските санкции върху нейния петрол, които бяха временно отменени от Вашингтон заради скока на цените на суровината в световен мащаб, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде Франс прес и БТА.

„Този ход беше предвидим“, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос, зададен от АФП по време на ежедневния му брифинг.

„От години живеем под тежестта на санкциите. Вече се научихме да свеждаме до минимум тяхното въздействие. Ще продължим да го правим“, добави той.

Американският министър на финансите Скот Бесънт обяви вчера, че САЩ няма да удължат срока на спирането на санкциите върху руския петрол, складиран на кораби в морето.

Санкциите по отношение на руския и иранския петрол бяха временно смекчени през март, за да могат Русия и Иран да продават суровия си петрол с надеждата да се ограничи рязкото покачване на цените вследствие на конфликта в Близкия изток.

Вашингтон обяви във вторник, че изключението за иранския петрол също няма да бъде удължено.

Тези санкции целят да намалят приходите от петрол на Русия заради инвазията в Украйна през февруари 2022 г и на Иран заради ядрената му програма и финансирането на въоръжени формирования като „Хизбула“ в Ливан.