Австралия ще увеличи разходите си за отбрана с рекордните 35 милиона евро

Министърът на отбраната на Австралия Ричард Марлс

Австралия планира да увеличи разходите си за отбрана през следващите 10 години с 35 милиарда евро  - най-голямото увеличение на отбранителния ѝ бюджет, наблюдавано някога в условия на мир, предаде ДПА и БТА.

Повишението има за цел да повиши военната ефективност на Австралия, заяви днес австралийският министър на отбраната Ричард Марлс по време на речта си в Канбера.

Така разходите ще нараснат до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), вместо планираното увеличение от 2,3%.

Средствата ще бъдат насочени предимно към противоракетна и противовъздушна отбрана, нови оръжейни системи и разширяване на безпилотните и автономни технологии, като разходите за отбрана през следващите 10 години ще достигнат близо 532 милиона евро.

Марлс подчерта и важността от взаимоотношенията на страната с Вашингтон, като заяви, че съюзът със САЩ „винаги ще бъде от основно значение за отбраната на Австралия“. Военното присъствие на САЩ е незаменимо за уравновесяване на нарастващото влияние на Китай в региона и за осигуряване на стабилен баланс на силите в Индо-тихоокеанския регион, каза той.

Алиансът за сигурност „АУКУС" (AUKUS), създаден през 2021 г. между Австралия, САЩ и Обединеното кралство, ще продължи да бъде ключов елемент в отбранителната стратегия на Австралия, заяви Марлс.

„АУКУС" има за цел да подкрепи Австралия в строителството на атомни подводници, което според настоящите планове може да струва около 78 милиарда евро през следващото десетилетие.

 

 

Четете още

Още от Свят

