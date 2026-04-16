Застреляха посред бял ден скандален бизнесмен в Париж, осъден за убийство на израелка

Френският бизнесмен Ерик Робик, осъден за убийството на израелска жена през 2011 г., е застрелян посред бял ден в Париж. Двама нападатели със скутер са открили огън от близко разстояние и са избягали от местопрестъплението за секунди, съобщават медиите.

Ерик Робик е осъден за убийството на израелката Лий Зейтуни при катастрофа с бягство от място на произшествието през 2011 г. в Тел Авив. Той е бил застрелян в четвъртък сутринта при целенасочена засада в парижкото предградие Ньой сюр Сен, според съобщения във френските медии, цитирани от Jerusalem post.

Нападението е станало около 9:30 ч. местно време и се разследва като предумишлено убийство.

Свидетел, който е алармирал службите за спешна помощ, е описал инцидента като добре премислена екзекуция. Когато полицията е пристигнала, пожарникарите вече са лекували Робик, който според съобщенията е носил мотоциклетна каска по време на стрелбата.

Парамедици се опитали да го реанимират, когато се чули писъци на жена на мястото на инцидента. Робик бил обявен за мъртъв в 10:10 ч. сутринта, а самоличността му е официално потвърдена около 30 минути по-късно.

„Шокиран съм и това е плашещо", каза местен жител пред френското издание Paris Match.

Робик е бил известен престъпник

Френските медии описват Робик като добре познат на правоохранителните органи и замесен в престъпна дейност, често представяйки се за бизнесмен. Криминалното му досие във Франция включва измама, конспирация, нападение, неуважение към съда и съпротива при арест.

Най-сериозното обвинение, свързано с името му, обаче си остава непредумишлено убийство, произтичащо от фаталния инцидент през 2011 г. в Тел Авив, при който 25-годишният Зейтуни е бил блъснат и убит.

През 2014 г. парижки съд осъди Робик на пет години затвор за утежнено непредумишлено убийство във връзка със смъртта на Зейтуни. Случаят предизвика широко обществено възмущение в Израел, след като Робик и неговият съучастник Клод Хаят избягаха във Франция часове след инцидента.

Продължителна обществена и дипломатическа кампания в крайна сметка доведе до съдебното им преследване във Франция.

По време на процеса стана ясно, че Робик е шофирал под въздействието на алкохол и с превишена скорост и не е спрял, за да помогне на Зейтуни, след като я е блъснал. Рой Фелд, партньорът на Зейтуни, който ръководеше обществената кампания за справедливост, заяви по това време, че присъдата отразява признаването от френската правна система на тежестта на престъплението.

Към четвъртък парижката полиция продължава издирването на двамата заподозрени, които избягаха веднага след стрелбата в луксозното предградие.

Убийството идва повече от десетилетие след един от най-шумните криминални случаи, включващ израелска жертва в чужбина, оставяйки властите да установят дали засадата е свързана с криминалното минало на Робик.

„Полицията разследва всички следи", казват разследващите.