Медведев: Фабриките за дронове в Европа са легитимни цели

Публикуваният от руското Министерство на отбраната документ с европейски фабрики за дронове представлява „списък с потенциални легитимни цели за въоръжените сили на Русия“. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от изданието „Ведомости“.

Изказването идва на фона на нарастващо напрежение между Москва и европейските държави заради производството и доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна.

На същата дата руското министерство публикува имена и адреси на компании в няколко европейски страни, за които твърди, че произвеждат ударни дронове или компоненти за тях. В списъка фигурират 11 фирми, определени като „дъщерни на украински компании в Европа“, разположени в Лондон, Мюнхен, Рига, Вилнюс и Прага, както и още 10 компании в Мадрид, Венеция и Хайфа.

Според Москва публикуването на информацията цели да „информира европейската общественост за рисковете за сигурността“.

Медведев написа в социалната мрежа X, че изявлението на Министерството на отбраната трябва да се приема буквално, като подчерта, че кога евентуален удар ще се превърне в реалност зависи от развитието на ситуацията.

По данни на „Ройтерс“ Русия разглежда увеличаването на производството и доставките на дронове за Украйна от страна на някои европейски държави като съзнателна стъпка към рязка ескалация на военно-политическото напрежение в Европа.

В интервю за германския вестник „Берлинер Цайтунг“ сръбският президент Александър Вучич заяви, че е възможно Трета световна война вече да е започнала, но това да не се признава официално. По думите му борбата за ресурси като нефт, газ и редки метали отдавна подхранва конфликти между държавите, подобно на процесите, предшестващи Първата и Втората световна война.

Още през март Медведев предупреди за риск от глобален конфликт, като заяви пред руската агенция ТАСС, че подобна война „несъмнено ще започне“, ако американският президент Доналд Тръмп продължи курса си на намеса в политически режими, пише бТВ. На този фон Европейският съюз стартира инициативата European Drone Defence Initiative (EDDI), която цели изграждане на многостепенни системи за защита срещу дронове до 2027 г.