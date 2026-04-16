ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22675042 www.24chasa.bg

Кипър обмисля забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

1472
Телефон Снимка: pixabay

Република Кипър обмисля въвеждането на възрастово ограничение за използване на социалните мрежи по примера на Гърция, съобщават медии на острова.

Гърция планира да наложи забрана на достъпа  децата на възраст под 15-годишна възраст в социални мрежи като ограничението ще влезе в сила от януари 2027 г.

В пост, публикуван днес във Фейсбук, президентът на Република Кипър Никос Хрисодулидис определя възрастта от 15 години като "минимална възрастова граница за създаване и поддържане на акаунт в социалните платформи", съобщава кипърската агенция КНА. По думите му целта на ограничението е "защита на децата, подкрепа на семейството и ефективно прилагане на рамката от самите социални мрежи". "Защитата на децата ни в интернет пространството е приоритет на правителството ни", посочва още Христодулидис в публикацията си.

Република Кипър ще е сред страните членки на  Европейския съюз, които ще предприемат мерки за проверка на възрастта в интернет пространството, пише още държавният глава като уточнява, че това ще стане в рамките на тази година, пише БТА.

Никозия иска да постави въпроса за въвеждането на възрастови ограничения за използването на социалните мрежи на среща на европейските лидери в рамките на кипърското председателство на ЕС, съобщи специалният кипърски комисар за защита правата на децата Елена Периклеус през миналата седмица. Планира се това да стане на неформалната среща на върха, която ще се състои в края на април на острова. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

