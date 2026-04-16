САЩ са готови да възобновяват военните действия в Иран при липса на споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските сили в Близкия изток са готови да възобновят бойните операции, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по време на брифинг в Пентагона, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Иран може да избере проспериращо бъдеще и да бъде един "златен мост". Надяваме се да го направи за своя народ", каза Хегсет.

Той предупреди, че при отказ от сделка ще последват блокада и удари по инфраструктурата и енергийния сектор.

Като част от засиления си натиск срещу Техеран, американските военни въведоха морска блокада, насочена към всички кораби, които се опитват да влязат или напуснат Иран.

Хегсет, обръщайки се към иранското ръководство, заяви: "Това не е честна битка и ние знаем какви военни ресурси премествате и къде ги премествате."

Той каза също, че Китай е уверил Съединените щати, че няма да изпраща оръжие на Иран.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн заяви, че ще бъдат преследвани кораби под ирански флаг или такива, които оказват "материална подкрепа" на страната.

Кейн обясни, че корабите, които се опитат да пробият блокадата, ще бъдат прехващани и предупреждавани, че при отказ да се съобразят "ще бъде използвана сила", като мерките ще се прилагат както в териториалните води на Иран, така и в международни води.

Американският флот също обяви разширяване на блокадата, включвайки товари, определени като контрабанда. Сред тях са оръжия, боеприпаси, ядрени материали, както и суров и рафиниран петрол и метали като желязо, стомана и алуминий.

Военноморските сили предупредиха, че всички подозрителни кораби могат да бъдат прехванати, взети на абордаж, претърсени и иззети, независимо от местоположението им.

"Американските сили сa готови да възобновят мащабниte бойни операции буквално за миг", каза Дан Кейн.

Тринадесет кораба вече предпочетоха да сменят курса, вместо да се опитат да пробият блокадата, посочи той, като добави, че досега нито един плавателен не е бил подложен на проверка.