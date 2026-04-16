Полицаи ще охраняват всяко училище в Турция

снимка: РОЙТЕРС

Най-малко двама полицаи са разположени във всяко училище в Турция след случаите със стрелба в училища в окръзите Кахраманмараш и Шанлъурфа тази седмица, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей“ и БТА. 

Мярката бе обявена след извънредно заседание на тема сигурността в училищата, свикана от министрите на вътрешните работи и на образованието. В срещата участваха валиите на всичките 81 окръга на Турция, началниците на полицията във всеки от окръзите, командирите на жандармерията и директорите на районните управления по образование.

Осем ученици и един учител загинаха, а 13 души бяха ранени, след като вчера 14-годишен ученик откри огън в училище в Кахраманмараш. Днес бе съобщено, че жертвите на стрелбата са нараснали до 10. 

Ден по-рано 19-годишен бивш ученик на училище в Шанлъурфа също нахлу и стреля в учебното заведение, при което рани 16 души.

И в двата случая стрелците се самоубиха. 

На извънредната среща, посветена на сигурността в училищата, е било обсъждано как са се случили нападенията в Кахраманмараш и Шанлъурфа, първоначалната реакция, капацитетът за координация между институциите и сигналите за риск преди атаките. Направен е преглед на процедурите за сигурност във и около училищата, за достъп до учебните заведения, включително на посетители, контрол на периметъра, камерите за наблюдение, маршрутите на училищните автобуси и зоните, в които се събират ученици.

След стрелбата вчера в Кахраманмараш Министерството на вътрешните работи веднага е засилило мерките за сигурност във всички образователни институции в Турция, посочва „Тюркийе тудей“. Най-малко двама полицаи са разположени на входовете на всяко училище и районите около учебните заведения, а допълнителните екипи са поставени в състояние на готовност.

Днес бяха погребани жертвите на стрелбата в Кахраманмараш - осем деца на възраст 11 години, допълва Асошиейтед прес. Учителката по математика Айла Кара (55 г.) също бе погребана.

