Новият водач на Англиканската църква заяви, че застава зад призива на папа Лъв XIV за мир

Архиепископът на Кентърбъри Сара Мълали заяви днес, че застава зад папа Лъв XIV в неговия "смел призив за възцаряване на мир", приканвайки 85-те милиона последователи на Англиканската църква по целия свят да се присъединят към Светия отец в апела му за мир и справедливост, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Изявлението на Мълали - първата жена, назначена за духовен водач на Англиканската църква, дойде след поредица от атаки на американския президент Доналд Тръмп срещу папа Лъв XIV.

"Заставам зад моя брат в Христа, Негово светейшество папа Лъв XIV, в смелия му призив за възцаряване на мир", посочи в изявление Мълали.

"Това е порив на всеки християнин и на всички хора на вярата - да работят и да се молят за мир. Трябва също да призовем всички онези, които притежават политическа власт, да се стремят чрез всички възможни мирни и справедливи начини към уреждане на конфликтите", допълни тя.

По-рано днес папата, който е в Камерун в рамките на обиколката си в четири африкански държави, разкритикува лидерите, които харчат милиарди за войни, и каза, че в света вилнеят "шепа тирани".