Израел унищожи напълно моста, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната (Видео)

Израелската армия е унищожила последните останали части от моста „Касмия“ на река Литани, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната, съобщиха днес представители на ливанските сили за сигурност и държавни медии, цитирани от ДПА и БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на съобщения за планирани преговори между лидерите на двете страни.

Израелски изтребители са унищожили напълно моста „Касмия“, съобщи ливанската държавна информационна агенция ННА. Това на практика означава, че районът на юг от река Литани вече няма връзка с останалата част от страната - достъпът до него е прекъснат и той остава изолиран, отбелязва ДПА.

Говорител на израелските въоръжени заяви, че изтребителите не са атакували самия мост, а са нанесли удари по околния район.

От началото на март, когато се подновиха сраженията между Израел и проиранското движение „Хизбула“, много хора избягаха от Южен Ливан на север към столицата Бейрут заради израелските атаки близо до границата.

Пътуването до крайбрежния югозападен град Тир обаче вече може да отнеме повече от един ден, вместо два часа, защото хората са принудени да използват обходни пътища заради разрушаването на моста. Очакват се проблеми и с доставките на хуманитарна помощ за Южен Ливан, защото тя пристига предимно с камиони от север.

Междувременно Израел атакува и цели в други ливански райони, включително в долината Бекаа, на изток. В южния ливански град Бинт Джбейл, бастион на „Хизбула“, продължават ожесточените сражения, като израелските войски се опитват да поемат контрол над целия град.

Атаките дойдоха на фона на съобщения, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще разговаря по телефона днес с ливанския президент Жозеф Аун.

По-рано представителката на израелския кабинет по сигурността Гила Гамлиел направи изявление по въпроса по израелското армейско радио броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че „лидерите“ на двете страни ще разговорят. Това би бил първият телефонен разговор между Нетаняху и Аун, за който е известно, отбелязва ДПА. Според Тръмп преговорите ще бъдат като цяло първите между израелски и ливански лидери от 34 години.

Представители на кабинета на ливанския президент обаче съобщиха, че нямат информация за такъв разговор.

Тръмп посочи, че целта е да се създаде „временно намаляване на напрежението“ между съседните държави. Израел и Ливан във вторник проведоха преки политически преговори във Вашингтон за първи път от десетилетия.

Според изявление от кабинета му от вчера вечерта, Нетаняху заяви, че Израел има две основни цели в преговорите: „Първо - разоръжаване на „Хизбула“ и второ - устойчив мир. Мир чрез сила.“

Ливанското правителство, което не участва в конфликта между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, се стреми към прекратяване на огъня и изтегляне на израелските войски от Южен Ливан.

Депутатите от парламента, представляващи ливанската столица, се събраха днес за среща, за да изразят подкрепата си за правителството. Те подкрепиха решението на правителството да обяви Бейрут за зона без оръжия, като подчертаха, че столицата трябва да остане безопасен град, контролиран от държавата. Те призоваха за изтеглянето на всички оръжия извън държавен контрол, включително тези, държани от „Хизбула“, и настояха за разполагането на ливанската армия с цел засилване на сигурността, особено в столицата.

Депутатът Никола Сенауи заяви, че срещата между депутатите се провежда в „критичен момент от историята на Ливан, когато рисковете за сигурността се преплитат със социалните проблеми, което прави нашата отговорност да защитим столицата си и да запазим националното единство още по-голяма“. Той добави, че Бейрут „никога не е бил град, принадлежащ на една група, а споделено пространство за всички ливанци“, като подчерта, че всеки подход към сигурността трябва да „укрепва единството, а не разделението“.

Едгар Трабулси, друг депутат, заяви, че Бейрут „не умира“, и подчерта, че въпреки войните и кризите, градът е устоял. „Това, от което Бейрут се нуждае днес, е нещо повече от конференция, която да гарантира, че градът е свободен от незаконни оръжия. Той се нуждае от солидарността на целия си народ, без изключения.“ Също Трабулси призова правителството да защити суверенитета на цялата ливанска територия и да устои на вътрешен и външен натиск, които биха могли да доведат до неблагоприятни решения. „Единството и вътрешният мир на Ливан трябва да останат над всичко останало“, добави той.