Задържаните за дезинформация след стрелбите в турски училища вече са 127, блокираха 1115 URL адреса

Задържаните за дезинформация след стрелбите в училища в Кахраманмараш и Шанлъурфа в Турция вече са 127, а URL адресите с блокиран достъп – 1115. Новите данни бяха публикувани в официалния профил във „Фейсбук" на турската полиция, цитирани от БТА.

„Бяха проследени 174 души, които споделят публикации, целящи да заблудят обществото, призовават към протести и използват заплахи. Задържани са 127 души. Продължават процесуалните действия срещу заподозрените", пише в съобщението на турската полиция.

Органите на реда уверяват, че ще бъдат безкомпромисни срещу провокативни публикации и съдържание, което заблуждава обществото и нарушава спокойствието на гражданите.

Девет души бяха убити, а тринайсет - ранени, след като вчера 14-годишен ученик в училище в Кахраманмараш нахлу и стреля в него. Днес бе съобщено, че жертвите са нараснали на десет. Ден по-рано 19-годишен бивш ученик на училище в Шанлъурфа също нахлу и откри огън в учебно заведение, при което рани 16 души. И двамата стрелци бяха открити мъртви.

Един от основните призиви на властите след двата случая беше свързан с въздържането от действия, които могат да всеят паника и да заблудят обществото.