Недина: 466 млн. евро са застрашени заради неизпъл...

Фон дер Лайен обсъди с Рюте увеличаване на производството на отбранителна продукция

1444
рсула фон дер Лайен Снимка Ройтерс

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че се е споразумяла с генералния секретар на НАТО Марк Рюте да работят през идните седмици за укрепване на връзките на Европейския съюз с военния алианс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Обсъдихме предстоящата среща на върха на НАТО и това как можем да увеличим производството на отбранителна продукция в Европа", написа Фон дер Лайен в публикация в Екс след среща с Рюте в Брюксел.

"Трябва да инвестираме и да произвеждаме повече, и да правим и двете по-бързо. Със засилването на глобалните заплахи за сигурността се договорихме да работим съвместно в тясно сътрудничество през следващите седмици, за да укрепим връзките между ЕС и НАТО и да подготвим успешна среща на върха в Анкара", добави тя.

Рюте, от своя страна, написа в публикация в социалните мрежи за разговора си с Фон дер Лайен, че "по-силна Европа означава по-силно НАТО".

Четете още

Още от Европа

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”