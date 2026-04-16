Бащата на стрелеца от Кахраманмараш го е учил да стреля на полигон в началото на седмицата

При консултация психолог е казал че синът му няма проблеми

Бащата на 14-годишния стрелец от Кахраманмараш, който откри огън в училище, уби девет души, рани тринайсет, а след това се простреля, го е закарал в началото на седмицата на полигон, където го е учил да стреля. Това става ясно от показанията му пред разследващите, цитирани от турската „Ен Ти Ви" (NTV).

След трагичния случай бащата на извършителя също беше задържан. Той е бивш служител в областта на сигурността, а оръжията, които синът му е използвал в училището, са негови. Става дума за пет пистолета и седем пълнителя.

Бащата е заявил, че два дни преди инцидента е бил на полигона със сина си, за да проведат тренировка по стрелба.

„Отивайки на полицейския полигон този понеделник, стрелях с личното си оръжие. Накарах и сина ми стреля няколко пъти. Показах му мишената отсреща, казах му, че с оръжието не се стреля безцелно и че трябва да бъде набелязана цел", е заявил бащата.

Двамата са си направили снимки за спомен. След това е научил, че той ги е показал и на приятелите си.

Бащата е потвърдил, че използваните оръжия са негови. Обяснил е, че са били заключени и не знае как синът му се е домогнал до тях.

„Проявяваше интерес към оръжията. Понякога казваше, че приятелите му са стреляли. За да не го пречупя, се опитах да го науча. Целта ми не беше да го накарам да направи нещо такова", е казал бащата пред разследващите.

Той е обяснил също така, че синът му е имал интерес към игри, в които има сражения.

„Когато влизах в стаята му, постоянно играеше игри. Аз не говоря английски, но той владееше много добре езика. Влизаше в много страници за игри и сайтове като цяло. Не знам какво е правил в тях и в какво е участвал", е казал още бащата.

При консултация с психолог специалистът е казал, че не вижда нещо необичайно. По думите му момчето е имало проблеми с пубертета и изпитите.

Според агенция ИХА 14-годишното момче е ходело от два месеца на психолог, като последното му посещение при него е било преди три седмици.