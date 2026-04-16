Русия с най-голямата си атака от началото на годината - 17 убити и стотици ранени в Украйна

Русия извърши най-масираната атака срещу Украйна от началото на годината. Най-малко 17 души са загинали, а ранените са над 100, като сред жертвите има и деца. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че срещу Украйна са били изстреляни над 700 дрона и 19 балистични ракети, съобщи БНТ. Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро.

Най-тежко е засегната Одеса, където сред жертвите има и деца. В града днес е обявен ден на траур. В Киев има двама загинали, сред които 12-годишно дете, и 17 ранени. Съобщава се за пожар и разрушения в няколко района.

Жертви има и в Русия - две деца са загинали при украинска контраатака с дрон.

След атаките президентът Володимир Зеленски призова за засилен международен натиск върху Русия и спешна подкрепа за Украйна.