Банкови обирджии взеха за заложници 25-ма в Неапол и избягаха през тунел (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Банкови обирджии държаха 25 души като заложници в Италия в продължение на два часа и успяха да избягат през тунел, предаде АФП.

Тримата престъпници, единият от които въоръжен, влезли в клон на френската банка „Креди Агрикол" в Неапол около 11:30 ч. местно време.

Те взели за заложници клиенти и служители, които били освободени около два часа по-късно, съобщава Би Ти Ви. Няма данни за пострадали.

„Благодарение на бързата реакция... всички заложници бяха освободени малко след 13:30 ч., без тежки наранявания", заяви префектът на Неапол Микеле ди Бари.

Според кадри от мястото, разпространени от местни медии, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката.

Обирджиите са успели да избягат през тунел, като все още не е ясно дали са успели да отнесат нещо със себе си.