Италианският премиер Джорджа Мелони прие в Рим венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която е миналогодишната нобелова лауреатка за мир, съобщава сайтът на италианското правителство.

Мелони винаги е изразявала подкрепа за Мачадо, която по време на управлението на венецуелския президент Николас Мадуро не беше допусната да се яви на президентските избори във Венецуела.

Сега Мелони и Мачадо са обсъдили темата за прехода в страната, след като Мадуро беше задържан в Каракас по време на специална американска операция на 3 януари.

Преди броени дни Мачадо беше в Париж и там се срещна с френския президент Еманюел Макрон, припомня Франс прес.

Мадачо живее в чужбина, откакто напусна Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир миналия декември. Сега тя е на обиколка в различни държави в Европа.

Лидерката на венецуелската опозиция ще вземе участие в митинг на централния площад "Пуерта дел Сол" в Мадрид, информира БТА.

Във Венецуела срещу Мачадо се води разследване, а временната президентка Делси Родригес заяви, че опозиционната лидерка трябва "да отговаря" пред закона заради подкрепата си за американската военна операция срещу Каракас.