Полицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв XIV

2168
Папа Лъв XIV СНИМКА: Виолина Христова

Полицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв XIV, предаде Ройтерс.

Сигналът е бил подаден в сряда вечерта и е касаел дома в Ню Ленъкс в щата Илинойс на Джон Превост, брат на папа Лъв Четиринадесети. Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества.

Новината идва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папа Лъв Четиринадесети заради неговите критики срещу войната в Иран, съобщава БТА. Тогава Тръмп похвали брата на Лъв Четиринадесети - Луис Превост, който бил истински поддръжник на движението МАГА.

Джон Превост е другият брат на папа Лъв Четиринадесети.

