Германският финансов министър: Русия не трябва да бъде победител от войната в Иран

Не е в интерес на Съединените щати Русия да излезе победител от войната в Иран, заяви днес във Вашингтон германският министър на финансите Ларс Клингбайл, предаде Ройтерс.

„Това не е в наш интерес и не може да бъде в интерес на Съединените щати", посочи Клингбайл в съвместно изявление с министрите на финансите на Украйна и Норвегия в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка.

Според германския финансов министър руската икономика расте благодарение на конфликта в Близкия изток и печели от ситуацията в енергийния сектор, съобщава БТА.

Докато войната на САЩ и Израел с Иран е водеща тема по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка тази седмица, министрите на финансите на Норвегия и Германия се срещнаха днес с украинския си колега, за да обсъдят как да засилят подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия.

Финансовите министри и централните банкери на страните от Г-7 по-рано днес проведоха двучасова среща в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка, на която обсъдиха и подкрепата за Украйна.