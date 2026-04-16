7 убити и 33 ранени в Ливан часове преди примирието с Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем души загинаха, а 33 бяха ранени при израелски удар в Южен Ливан, заяви ливанското министерство на здравеопазването, предаде Франс прес.

Ударът е бил извършен няколко часа преди да влезе в сила договорено прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което би трябвало да продължи 10 дни.

Ударът е бил нанесен по село Газие, като има разрушени къщи и сега спасителните екипи издирват оцелели под развалините, съобщи БТА.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи лично за договорката и поясни, че прекратяването на огъня влиза в сила в 17 ч. източноамериканско време.