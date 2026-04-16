Сирия пое контрола над всички бивши US бази на територията си

Сирия е поела контрола над всички военни бази, в които преди бяха разположени американски сили, които поддържаха военно присъствие в страната от години, за да се сражават срещу групировката "Ислямска държава", предаде Франс прес.

Министерството на външните работи на Сирия заяви в съобщение, че "приветства пълното предаване на военните бази на американските сили в Сирия на правителството на страната".

Сирийското външно министерство уточни, че базите са били предадени при пълна координация между сирийското и американското правителство.

"Сирийската държава днес е напълно способна да води борбата срещу тероризма на своя територия в сътрудничество с международната общност", допълни още министерството.

Централното командване на американските въоръжени сили за Близкия изток (СЕНТКОМ) уточни пред АФП, че американските сили "са завършили процеса по прехвърлянето на всички основни бази в Сирия в рамките на добре обмислен преходен период, подчиняващ се на определени условия".

"Американските сили продължават да подкрепят усилията на партньорите си за борба срещу тероризма, които играят основна роля за осигуряването на трайно поражение на "Ислямска държава", посочва още СЕНТКОМ, цитира БТА.

Сирия пое днес контрола над военновъздушната база "Касрак" в провинция Хасака, бастион на кюрдите в Североизточна Сирия, след като сили на международната антиджихадистка коалиция, оглавявана от САЩ, се изтеглиха от тази област.