Президентът на Куба: Готови сме за война със САЩ

Кубинският президент Мигел Диас-Канел каза, че Куба е готова да се бори в случай на военна агресия от страна на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Диас-Канел говори по време на митинг в Хавана, на който се събраха стотици хора по повод 65-ата годишнина от обявяването на социалистическия характер на Кубинската революция. Митингът днес отбеляза 65-ата годишнина от историческа реч на покойния лидер Фидел Кастро по време на кризата със САЩ, съобщи БТА. Този момент определя идеологическия път на карибската държава и нейната съпротива срещу влиянието на Вашингтон.

„Моментът е изключително предизвикателен и ни призовава отново, както на 16 април 1961 г., да бъдем готови да се изправим срещу сериозни заплахи, включително военна агресия. Ние не я желаем, но е наш дълг да се подготвим, за да я избегнем и, ако стане неизбежна, да я победим", каза Диас-Канел.

Той говори в момент, в който напрежението между двете страни остава високо, а кризата в Куба се задълбочава в резултат на енергийна блокада от страна на САЩ.

По-рано тази седмица Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация може да насочи внимание към Куба, след като приключи войната в Иран. „Може да се заемем с Куба, след като приключим с това", каза той.

Тръмп описа Куба като „провалена държава" и заяви, че „от дълго време тя се управлява много зле".

Президентът на САЩ по-рано заплаши да се намеси в Куба, както направи в началото на януари, когато американските военни влязоха в Каракас, за да задържан тогавашния венецуелски президент Николас Мадуро. САЩ прекъснаха и ключови доставки на петрол от Венецуела за Куба. Седмици по-късно Тръмп заплаши с мита всяка друга държава, която продава или доставя петрол на Куба.

Както Тръмп, така и държавният секретар на САЩ Марко Рубио — чиито родители са емигрирали от Куба през 50-те години преди революцията — описаха правителството на острова като неефективно и репресивно.

Диас-Канел ги обвини, че се опитват да изградят „наратив", който няма оправдание.

„Куба не е провалена държава. Куба е обсадена държава. Куба е държава, изправена пред многопластова агресия: икономическа война, засилена блокада и енергийна блокада", каза Диас-Канел днес по време на митинга. „Куба е заплашена държава, която не се предава. Въпреки всичко. И благодарение на социализма. Куба е държава, която устоява, създава и, не се заблуждавайте, която ще победи", добави той.

Кубинският президент припомни днес постиженията, станали възможни благодарение на революцията и социалната система, която осигурява безплатно образование и в резултат на която страната има хиляди специалисти, много от които сега са принудени да емигрират заради кризата.

Петролната блокада, наложена от Тръмп, влоши и без това тежките условия, причинени от икономическа криза, продължаваща пет години и предизвикана от пандемията от ковид и затягането на санкциите на САЩ с цел промяна на политическия модел на острова. Експерти предупреждават за хуманитарна криза.

И Куба, и САЩ признаха, че водят разговори за намаляване на напрежението, но подробности не са разкрити.