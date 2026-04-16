Тръмп: Не съм сигурен дали примирието с Иран трябва да бъде удължено

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс.

„Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено", каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. „Иран иска да постигне споразумение и ние водим много добри преговори с тях", добави той.

Президентът на САЩ добави, че Иран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

„Имаме изявление, много силно изявление, че те няма да имат ядрени оръжия за период от над 20 години, каза той.

Тръмп заяви, че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд.

Той допълни, че ако бъде постигнато споразумение с Иран в Исламабад и се стигне до подписването му, той може да отиде там, като добави, че Иран е съгласен с почти всичко, предаде Ройтерс. Тръмп каза още, че Иран е приел да предаде на САЩ обогатения си уран, предаде Франс прес.

Президентът на САЩ каза още, че „много важно" папа Лъв XIV да разбере, че Иран представлява заплаха за света. „Папата може да говори каквото си иска и аз искам той да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом, цитиран от БТА.

„Папата трябва да разбере, че това е реалният свят", допълни той.

Относно Ливан Тръмп каза, че примирието между Ливан и Израел ще включва "Хизбула", предаде Франс прес.

Той каза още, че лидерите на двете страни може да се срещнат в Белия дом през следващата една-две седмици и изрази надежда, че между двете държави ще бъде постигната окончателна сделка.

"В подходящия момент бих посетил Ливан", допълни Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп заяви и, че САЩ не са доволни от Австралия, която не е помогнала с Ормузкия проток.

"Те не бяха там, когато ние се нуждаехме от тях за Ормузкия проток", каза Тръмп.