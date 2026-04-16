"Славия" се издъни срещу последния и ще играе за с...

Нетаняху обяви, че е приел 10-дневното прекратяване на огъня с Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е приел десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, предадоха световни агенции. Във видеообръщение Нетаняху обоснова решението си с довода, че се опитва да "насърчи усилията за мир" с Ливан.

Той подчерта, че споразумението, което Израел е приел с Ливан предлага възможност за "исторически мир" с Бейрут, като припомни, че неотменима предпоставка на всяко споразумение е разоръжаването на групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран.

Нетаняху допълни, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще останат в Южен Ливан, в погранична ивица на 10 километра навътре.

Израел и Ливан започнаха преговори тази седмица във Вашингтон, чиято крайна цел бе сключването на мирно споразумение.

Групировката "Хизбула", която воюва с Израел от 6 седмици насам заяви, че се противопоставя на преговорите.

Израелският премиер каза също така, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е уверил, че е решен да продължи блокадата на Ормузкия проток и да унищожи обекти на иранската ядрена програма.

Четете още

Още от Свят

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)