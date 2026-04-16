ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" се издъни срещу последния и ще играе за с...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22677686 www.24chasa.bg

Обвиниха US имиграционен агент за насочено оръжие към хора в Минеаполис

2364
САЩ бяха залети от протести срещу имиграционните власти (ICE). СНИМКА: Pixabay

Агент на Имиграционната и митническа служба (ICE) на САЩ беше обвинен в нападение, след като за него се предполага, че е насочил пистолет към пътници в кола, движила се по магистрала в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Заповед за арест в окръг Хенепин, който включва Минеаполис, гласи, че Грегъри Донел Морган-младши е с повдигнати обвинения за нападение от втора степен при утежняващи вината обстоятелства. В заповедта се казва, че Морган е работил в района на Минеаполис на 5 февруари, когато е насочил пистолет към пътниците в превозно средство на щатска магистрала, съобщи БТА.

Прокурорът на окръг Хенепин Мери Мориарти заяви, че смята, че това е първото наказателно дело, заведено срещу федерален служител на имиграционните служби, участвал в спорното прилагане на имиграционните закони от страна на Тръмп, довели нахлуване на федералните власти в редица градове като Лос Анджелис, Чикаго, Портланд и Ню Орлиънс.

Министерството на вътрешната сигурност и Министерството на правосъдието на САЩ не излязоха веднага с коментар, отбелязва АП.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)