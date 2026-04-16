"Славия" се издъни срещу последния и ще играе за с...

Тръмп определи като "ужасни" руските атаки срещу Украйна

4064
Путин, Зеленски и Тръмп Колаж: 24 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „ужасни" среднощните удари, извършени от Русия срещу Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тези атаки причиниха смъртта на най-малко 19 души през изминалата нощ, включително в Киев и Одеса, според украинските власти.

Русия извърши най-масираната атака срещу Украйна от началото на годината. Ранените са над 100, като сред жертвите има и деца. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че срещу Украйна са били изстреляни над 700 дрона и 19 балистични ракети. Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро.

