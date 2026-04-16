Тръмп определи като "ужасни" руските атаки срещу Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „ужасни" среднощните удари, извършени от Русия срещу Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тези атаки причиниха смъртта на най-малко 19 души през изминалата нощ, включително в Киев и Одеса, според украинските власти.
Русия извърши най-масираната атака срещу Украйна от началото на годината. Ранените са над 100, като сред жертвите има и деца. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че срещу Украйна са били изстреляни над 700 дрона и 19 балистични ракети. Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро.