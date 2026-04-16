САЩ удължиха забраната на руски кораби да влизат в пристанищата им с още една година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи забраната за руски кораби да влизат в американски пристанища с още една година. Съответното известие беше публикувано във Федералния регистър на САЩ.

В него се посочва, че "политиките и действията на правителството на Руската федерация продължават да създават обществено извънредно положение, като нарушават или заплашват да нарушат отношенията на Съединените щати с други държави'', съобщи Би Ти Ви.

''Поради това беше взето решение за удължаване на забраната с още една година''.

Тези ограничения бяха наложени от администрацията на САЩ през април 2022 г. при бившия американски президент Джо Байдън.