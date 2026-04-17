"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан. Минути след полунощ в небето над ливанската столица Бейрут имаше фойерверки, радост имаше и по улиците на няколко израелски града.

Примирието беше постигнато след продължили месец и половина военни действия между Израел и проиранското ливанско движение "Хизбула", което се включи в началото на март във войната в Близкия изток, като изстреля ракети срещу израелска територия в знак на солидарност с атакувания от САЩ и Израел Иран, припомня АФП и БТА.

Броени часове преди началото на примирието израелската армия и "Хизбула" се обстрелваха през границата. Израелските военни съобщиха, че са поразили ракетни установки на "Хизбула", след като групировката извършила обстрел по Израел.

"В момента армията нанася удари по установки, от които преди малко "Хизбула" изстреля ракети срещу Северен Израел", обявиха военните в комюнике, разпространено в 22:56 ч. местно време (и българско).

Службата "Маген Давид Адом" (израелският аналог на Червения кръст) съобщи за двама ранени - в Кармиел и в Нахария. Единият от тях е в тежко състояние.