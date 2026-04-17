Ливан: Часове след началото на примирието Израел ни нападна отново

Израел извърши нарушения на примирието в Ливан, влязло в сила в полунощ, включително с обстрел на няколко села в Южен Ливан, заяви рано тази сутрин ливанската армия, пишат Ройтерс и БТА.

В акаунта си в "Екс" армията съобщи за "известни нарушения на споразумението, като са установени няколко акта на израелска агресия, без да се брои спорадичният обстрел на няколко села".

Проиранското движение "Хизбула" от своя страна обяви, че в отговор е "бомбардирало струпване на израелски войници близо до град Хиам" в Южен Ливан.

Ливанската армия призова хората да не бързат да се връщат в селата и градовете в южната част на страната. За момента няма коментар от израелската армия.

Вчера американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в резултат на неговите "отлични разговори" с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно спиране на огъня след повече от месец война между израелската армия и ливанската групировка "Хизбула".

"Надявам се, че "Хизбула" ще се държи добре през този важен период. Това ще е ВЕЛИК миг за тях, ако го направят. Стига убийства. Най-накрая трябва да имаме МИР“, заяви президентът в платформата си "Трут соушъл".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш по-рано приветства примирието и призова всички страни да го спазват изцяло.

"Генералният секретар приветства обявяването на десетдневно спиране на огъня между Израел и Ливан, както и ролята на САЩ за постигането му, и се надява това да проправи път към преговори. Той призовава всички участници да спазват изцяло примирието и задълженията си съгласно международното право", каза в изявление говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик.