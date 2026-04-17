Хеликоптер се разби минути след излитане в Индонезия, няма оцелели

1968
Отломки след катастрофата с хеликоптер в Индонезия Снимка: Ройтерс

Хеликоптер с осем души катастрофира в индонезийската провинция Западен Калимантан. Всички на борда - шестима пътници и двучленен екипаж, са загинали, съобщиха властите, пишат Ройтерс и БТА.

Контактът с хеликоптера "Еърбъс" H130 прекъснал пет минути след излитането му вчера от района на плантация в Мелауи, каза ръководителят на индонезийската спасителна служба Мохамад Сяфии.

"Мястото, където е станала катастрофата или е била изгубена връзката, се намира в район с гъста растителност и стръмен хълмист терен", каза Сяфии. Обясни, че спасителите са открили отломки, за които се предполага, че са от опашката на хеликоптера, на приблизително 3 км западно от мястото, където е прекъснала връзката.

Причината за катастрофата още не е ясна. Спасителите, сред които са военни и полицаи, опитват да стигнат до мястото на катастрофата. Районът, където се намира плантацията, е собственост на индонезийската компания за палмово масло "Ситра Махкота".

