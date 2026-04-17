Русия удари ключова инфраструктура в Чернигов и остави 6000 души без ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е ударила критична инфраструктура в Чернигов, Украйна, снощи и остави около 6000 души без ток. Избухнали са и пожари, съобщи в "Телеграм" ръководителят на градската военна администрация Дмитро Брижински, цитиран от Укринформ и БТА.

"Врагът взе на прицел критични съоръжения в града. На поразените при удара места избухнаха пожари", написа той.

Регионалният енергиен доставчик "Черниговобленерго" потвърди, че при атаката е пострадало енергийно съоръжение, при което са били лишени от електричество хиляди домакинства в града.

Според по-ранни съобщения руски атаки с дронове са нарушили временно електроснабдяването и в южните градове Херсон и Миколаив.