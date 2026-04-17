Арестуваха певеца D4vd за убийството на изчезнало момиче (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският певец D4vd, известен в социалните мрежи, е арестуван по подозрение за убийството на 14-годишно момиче, изчезнало миналата година, съобщи полицията в Лос Анджелис.

Тялото на Селесте Ривас Ернандес е открито през септември в автомобил Tesla, свързан с адреса на изпълнителя. По данни на разследващите, останките са били силно разложени и вероятно момичето е било мъртво седмици преди откриването им, съобщава "Нова телевизия".

21-годишният музикант, чието истинско име е Дейвид Антъни Бърк, е задържан без право на гаранция. Очаква се случаят да бъде предаден на прокуратурата в началото на следващата седмица.

До момента не е обявена официална причина за смъртта. Разследването продължава, а властите разглеждат случая като убийство.