ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра": 5 партии (плюс БСП на ръба) в парламента, ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22678276 www.24chasa.bg

Иран облекчи достъпа до интернет, иранците вече могат да получават обаждания от чужбина

1872
Телефон Снимка: pixabay

Иранците вече могат да получават телефонни обаждания от чужбина, освен това достъпът до интернет в Иран е частично възстановен, след като беше блокиран от края на февруари, когато САЩ и Израел атакуваха страната и избухна война, предаде ДПА, като се позова на съобщения в медиите.

Правителството на Ислямската република разреши отново международните разговори по стационарните телефони "като част от постепенното облекчаване на ограниченията на комуникациите". Обажданията до мобилни телефони обаче остават блокирани, съобщават ирански медии.

Услугите на "Гугъл" също вече са достъпни след близо 50-дневно прекъсване, но за момента са нестабилни, съобщава БТА.

Правителството блокира до голяма степен достъпа до глобалния интернет малко след началото на атаките на 28 февруари. Разрешен беше само така нареченият национален интернет, който дава достъп единствено до одобрени от правителството уебсайтове.

Малка част от военните и силовите структури обаче запазиха пълния си достъп до интернет, без ограничения, отбелязва ДПА.

Официално правителството оправда прекъсването със съображения, свързани със сигурността, но според някои наблюдатели авторитарното ръководство е искало главно да предотврати разпространяването в социалните мрежи на репортажи, изображения и видеоклипове за истинските мащаби на щетите от войната и за настроенията в страната.

В средата на миналата седмица влезе в сила двуседмично примирие между САЩ и Иран.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)