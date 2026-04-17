Провал на преговорите между Молдова и Приднестровието

Преговорите, целящи да се намери решение на продължаващия от десетилетия спор между Молдова и сепаратисткия регион Приднестровие, приключиха без резултат вчера, пишат Ройтерс и БТА.

Всяка от страните вини другата, че отказва да отстъпи от известните си позиции по време на преговорите в Тираспол, административния център на проруското Приднестровие, което се отдели от Молдова преди разпадането СССР през 1991 г.

Заместник-премиерът на Молдова Валериу Чивери заяви пред репортери, че регионът е отказал да подпише съвместна декларация за възобновяване на официалните преговори за уреждане на спора. "Смятаме, че това показва колко сериозно Тираспол възприема процеса на уреждане на конфликта", каза той.

"Не сме видели от страна на Молдова изпълнение дори на един-единствен въпрос от дневния ред", зави пък министърът на външните работи на Приднестровието Виталий Игнатиев и обвини молдовските власти в опит да саботират преговорите.

Приднестровието е самопровъзгласила се държава и съществува паралелно с Молдова - една от най-бедните държави в Европа, вече над 30 години, почти без напрежение след краткия конфликт през 1992 г., като получава подкрепа от Москва, но не е призната международно.

От миналата година тя вече не получава почти безплатен руски газ, тъй като Украйна спря преноса му през своята територия. Освен това вчера Молдова затегна ограниченията спрямо Приднестровието, като забрани влизането на 1500 руски „миротворци". Те са част от контингента, разположен между двете страни от началото на 90-те години.

Приднестровието също възразява срещу предложенията на Молдова да въведе акцизи и други такси еднакво в цялата страна, като те ще обхващат и сепаратистката област.

Молдовската президентка Мая Санду, яростен критик на Русия и нейната инвазия в Украйна, заяви миналата година, че трудностите при разрешаването на проблема със сепаратисткия регион „не означават, че ще отложим европейската интеграция с 10 или 20 години". Властите в Кишинев работят за присъединяване към Европейския съюз до 2030 г.

Игнатиев заяви пред руската новинарска агенция РИА Новости миналата седмица, че Молдова не може да се стреми към членство в ЕС без решение на проблема, „тъй като Европейският съюз не желае да поема на своя територия нерешен конфликт. ".