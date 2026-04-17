САЩ отлагат оръжейни доставки за Европа заради войната в Иран

Американски официални лица са информирали европейски партньори на САЩ, че доставката на оръжия по някои вече сключени договори вероятно ще бъдат забавени, тъй като войната с Иран продължава да черпи от оръжейни запаси, предаде Ройтерс,цитирани от БТА.

Според източниците това ще засегне няколко европейски държави, включително в района на Балтика и Скандинавия. Някои от въпросните оръжия са купени от европейски държави по програмата Foreign Military Sales ("Чуждестранни военни продажби, FMS), но все още не са им доставени. Доставянето им вероятно ще се забави, са казали американски служители на европейски представители в двустранни комуникация през последните дни, посочват те.

Белият дом и Държавният департамент казаха, че запитванията по въпроса трябва да бъдат отнесени към министерството на отбраната. Пентагонът обаче не отговори на молбите за коментар.

Забавянията показват до каква степен войната срещу Иран, чието начало бе поставено с въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари, е започнала да затруднява американските доставки на някои критични оръжия и боеприпаси. Европейските служители недоволстват, тъй като забавянето ги поставя в трудно положение.

Програмата FMS дава възможност на други страни да купуват оръжия, произведени в САЩ, с логистичната помощ и съгласието на американското правителство. При управлението на президента Доналд Тръмп Вашингтон настоява европейските партньори от НАТО да купуват повече американска военна техника, включително чрез програмата FMS, в опит отговорността за конвенционалната отбрана на Европа да премине от САЩ върху европейските партньори. Оръжейните доставки обаче често се бавят, а това предизвиква разочарование в европейските столици, които все повече търсят оръжейни системи, произведени в Европа.

Американски висши служители казват, че оръжията са необходими за войната в Близкия изток и обвиняват европейските държави, че не са помогнали на САЩ и Израел за отварянето на Ормузкия проток.

Още преди войната с Иран САЩ изразходваха оръжейни запаси на стойност милиарди долари, включително артилерийски системи, боеприпаси и противотанкови ракети, след като през 2022 г. Русия нахлу в Украйна и след като в края на 2023 г. Израел започна военни операции в Газа, припомня Ройтерс.

От началото на кампанията срещу Иран Техеран атакува със стотици балистични ракети и дронове страни от Персийския залив. Повечето бяха прехванати, включително с ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), на които Украйна например разчита за защита на енергийната и военната си инфраструктура от балистични ракети.

Източниците поискаха засегнатите страни да не бъдат назовани. Някои имат обща граница с Русия и затова темпът на доставките на оръжия може да се смята за чувствителна отбранителна информация, подчертава Ройтерс. Забавените доставки съдържат различни видове боеприпаси, включително такива, които могат да се използват и за настъпателни, и за отбранителни цели, казаха те.