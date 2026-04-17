Първата работа на новия президент на Мианма - да отмени всички смъртни наказания

Новият президент на Мианма Мин Аун Хлайн разпореди отмяната на всички смъртни присъди. Това е една от първите му официални мерки след встъпването му в длъжност като президент в началото на месеца, пишат Франс прес и БТА.

69-годишният генерал през 2021 г. оглави преврата, свалил демократично избраното правителство на нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи.

"Наказанията на осъдените на смърт ще бъдат заменени с доживотен затвор", заяви Хлайн в изявление.

Според защитници на човешките права военната хунта, която завзе властта през 2021 г., е възобновила екзекуциите по това време след десетилетия на прекъсване, като насочваше репресиите си срещу дисиденти.

По данни на ООН през следващата година над 130 души бяха осъдени на смърт, но точните цифри са трудни за установяване в страна с непрозрачна съдебна система, което освен това е и обхваната от гражданска война.

Мярката беше обявена като част от по-широка амнистия по случай местната Нова година (Тинджан) - един от многото национални празници в страната, по време на които традиционно се помилват хора.

Ще бъдат освободени над 4300 затворници, както и близо 180 чуждестранни граждани. Всички присъди под 40 години също ще бъдат намалени с една шеста, се посочва в изявление.

Според Асоциацията за подпомагане на политическите затворници повече от 30 000 души са били вкарани в затвора по политически причини от преврата през 2021 г.

Най-известният политически затворник в страната, Нобеловата лауреатка за мир Аун Сан Су Чжи, излежава 27-годишна присъда на тайно място.

Мин Аун Хлайн беше назначен за президент миналата седмица след изборен процес, осъден от международната общност като маневра за удължаване на военното управление под прикритието на гражданско управление. Освен това този преход беше съпътстван от отстъпление от някои наложени репресивни мерки. Тези ходове бяха представени като усилия за помирение, но наблюдателите ги описват само като повърхности мерки, отбелязва агенцията.