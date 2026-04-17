Русия удари украинското пристанище Измаил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руска атака с дронове през нощта нанесе щети на пристанищната инфраструктура в най-голямото украинско пристанище на река Дунав - Измаил, а един от безпилотните апарати навлезе на румънска територия, съобщиха днес украинските и румънските власти, съобщиха Ройтерс и БТА.

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия. То се превърна във важен и често атакуван логистичен център за Украйна по време на войната.

Атаката предизвика пожари, които бяха бързо овладени от службите за спешна помощ. Административни и производствени сгради, както и съоръжения на железопътната инфраструктура, бяха повредени, съобщи украинското Министерство за развитие на общностите и териториите.

"Атаките срещу пристанищната инфраструктура в региона продължават вече няколко дни подред", съобщи Министерството в Телеграм. Ведомството отбеляза, че няма ранени. Пристанището не е спряло работа.

Русия е изстреляла балистична ракета и 172 дрона срещу Украйна за периода от 18,00 ч. вчера до тази сутрин. Частите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 147 дрона, но ракетата и 20 дрона са поразили осем места.

Губернаторът на Одеска област заяви, че поне шест жилищни сгради са били ударени. Атаката е предизвикала и пожар в природен резерват на Дунав.

Щети по пристанищна, транспортна и жилищна инфраструктура в южната част на Одеска област са нанесени в резултат на извършена тази нощ атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм".

На няколко места са избухнали пожари, включително в Дунавския биосферен резерват, но те вече са потушени от спасителите, се казва в съобщението на Кипер.

„Повредени са административни сгради, оборудване и контейнери. Засегнати са най-малко шест частни жилищни сгради. За щастие, няма загинали или ранени", информира областният управител.

Ликвидирането на последствията от атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.