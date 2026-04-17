Европейските правителства се отказват от използването на WhatsApp и Signal

Европейските правителства постепенно се отказват от използването на WhatsApp и Signal, пише "Политико". В страни като Франция, Германия, Полша, Нидерландия, Люксембург и Белгия вече се внедряват вътрешни приложения за комуникация, чрез които държавни служители да обменят чувствителна информация.

Целта е да се спре използването на популярни криптирани приложения и да се премине към локални решения, които правителствата могат да контролират. Дори НАТО разполага със собствена платформа, а Европейската комисия планира да направи такъв преход до края на годината.

Тази тенденция е част от по-широкото усилие на Европа да намали зависимостта си от американски технологии, породено от опасения за стратегическа уязвимост. WhatsApp е собственост на американската компания Meta, а Signal се поддържа от базирана в САЩ неправителствена организация и общност от разработчици с отворен код. В същото време нараства осъзнаването, че масовите приложения не са достатъчно надеждни за обмен на чувствителна информация между политици.

Нидерландският министър по дигитализацията Вилемейн Аердтс отбелязва, че в момента голяма част от комуникацията се осъществява чрез платформи, върху които правителствата нямат контрол, което създава риск в свят, където технологиите все повече се използват като инструмент за влияние.

Според белгийския експерт Брандон Де Ваеле въпросът вече не е само за сигурност, а за „суверенитет върху данните" — кой контролира информацията и инфраструктурата.

През последните седмици WhatsApp и Signal също бяха обект на киберзаплахи. Агенции за киберсигурност предупредиха, че руски хакерски групи са насочили атаки към политици чрез сложни фишинг кампании. В Брюксел ситуацията стана още по-очевидна, след като Европейската комисия разпореди на висши служители да закрият чат група в Signal, а ЕС стана жертва на няколко пробива в сигурността.

Въпреки това не се твърди, че WhatsApp и Signal са по-несигурни от алтернативите — те използват крайно криптиране, което е стандарт за защита. Причината за промяната е по-скоро липсата на специфични функции, нужни на институциите — като строг контрол върху достъпа, ограничаване на комуникацията до определени лица и управление на метаданни (например кога и откъде са изпратени съобщенията).

Експерти подчертават, че използването на потребителски приложения в големи организации носи рискове, тъй като те не са създадени за такъв тип употреба. Затворените системи, достъпни само за държавни служители, могат да предотвратят част от заплахите, включително шпионаж.

От друга страна, организации за прозрачност отдавна критикуват криптираните чатове и функции като изчезващи съобщения, тъй като те могат да скрият важни политически решения от обществен контрол.

Политически скандали също допринасят за натиска за промяна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен например беше подложена на вот на недоверие, свързан с недостъпни съобщения по време на преговори за ваксини.

Наблюдатели отбелязват, че процесът се е ускорил значително след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Според експерти това се дължи както на конкретни инциденти — като случаи на споделяне на чувствителна информация през Signal — така и на събития като санкции и сривове в американски технологични услуги, които подчертават зависимостта на Европа.

В крайна сметка, за някои анализатори този преход не е толкова идеологически, колкото практичен — става дума за това да се изравни разликата между начина, по който би трябвало да се осъществява официалната комуникация, и начина, по който тя реално се случва в момента.